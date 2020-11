Tchad : 135 véhicules neufs mis à la disposition des gouverneurs et préfets

N'Djamena - Le ministère de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes a annoncé lundi la remise de 135 véhicules neufs aux chefs des unités administratives (gouverneurs et préfets), sur instruction du chef de l'État.



Le lot de véhicules octroyé aux unités administratives comprend notamment des Toyota 4x4 "V8" et des Toyota Pick-up à double cabine.



"Ces véhicules qui appartiennent à l'État sont aussi les vôtres. Vous devrez veiller à leur entretien et surtout à leur utilisation. Ce sont des véhicules de commandement. Ils ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins", explique Mahamat Ismaël Chaibo, ministre de l'Administration du territoire et des Collectivités autonomes.



Il appelle à prendre les dispositions nécessaires pour que les véhicules soient conduits par des chauffeurs qualifiés.



Mahamat Ismaël Chaibo demande à faire régner la sécurité et l'ordre publique en prenant à corps les conflits communautaires et inter-communautaires.



Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, Adoum Forteye Amadou, s'est félicité de ce geste et a exprimé ses remerciements aux autorités.



En octobre 2019, le manque des moyens roulants a été évoqué lors de la 4ème Conférence des gouverneurs. Le chef de l'État a promis d'apporter des réponses à la préoccupation.