Tchad : 14 apprenants de la langue dazaga reçoivent leur parchemin

Le centre en langue dazaga, en collaboration avec l’association Al-Bouraq pour le développement, a organisé jeudi à la Maison de la femme, une cérémonie de remise de diplômes à 14 apprenants en langue dazaga (gorane).



Cette initiative vise à encourager les jeunes à apprendre la langue dazaga et à la pratiquer en vue de la valoriser pour sa pérennisation dans le futur.



Cette cérémonie de remise des attestations s’est déroulée en présence du professeur Hamid Mahamat Tahir et de plusieurs responsables de la ville de Moussoro.



Le centre en langue dazaga a mené ses activités d’éradication de l’analphabétisme dans la langue du dazaga à travers l'alphabet.



Il a organisé huit formations entre 2012 et 2019, dont trois formations dans la ville de Moussoro et cinq formations à N’Djamena.



Depuis sa création, le centre a formé près de 100 étudiants. L'alphabet de la langue dazaga a même été introduit sur ordinateur.