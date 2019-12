Tchad : 14% de députés en moins dès 2020, des économies budgétaires ?

La prochaine législature va être marquée par une réduction de 14% du nombre de députés, passant de 188 actuellement à 161, soit 27 députés en moins. Du côté du gouvernement, cette réduction des sièges est motivée par la question budgétaire, quitte à essuyer les critiques de l'opposition qui ne veut pas faire de concession sur la représentativité. Le Tchad va désormais compter un député pour environ 90.000 habitants.



En chiffres, c'est en principe une économie de plusieurs milliards de Franc CFA que l'Etat doit faire grâce à cette réforme, de nature à entrainer une diminution budgétaire. Cependant, le budget de l'Assemblée nationale qui a été considérablement réduit ces dernières années, devrait repartir à la hausse dès 2020, profitant d'une embellie des recettes de l'Etat.



En 2019, le budget de l'Assemblée nationale s'élevait à près de 16 milliards FCFA dont 5,6 milliards FCFA pour les dépenses du personnel. Au titre de l'année 2020, le projet de budget de l'Assemblée nationale est évalué à la hausse avec 18,6 milliards FCFA, soit une augmentation de 2,6 milliards FCFA (16%) par rapport à l'année 2019. Les dépenses du personnel sont estimées à environ 5,7 milliards FCFA.



Cette hausse de budget s'explique pour plusieurs raisons. La réduction importante des dotations du budget de l'Assemblée nationale ces dernières années (de 21 milliards FCFA en 2014 à près de 16 milliards FCFA en 2019) a occasionné la constitution d'un stock important des dettes en instance de paiement et d'autre part, elle a provoqué le report d'exécution de certains marchés signés, selon la direction du budget et de la comptabilité du Palais de la démocratie.



L'Assemblée nationale évoque un "impérieux besoin" en dépenses d'investissements concernant les travaux de réhabilitation de l'hémicycle, de la construction de deux salons présidentiels et d'autres constructions tels que la cuve de stockage de carburant ou encore l'aménagement de la cour et le mur de clôture de l'Assemblée nationale.



La fin du mandat des députés de la troisième législature ocasionne également des frais. Elle se traduit par les frais de départ des députés, du personnel des cabinets et des chauffeurs dans les différents cabinets (commissions, groupes parlementaires et les membres du bureau de l'Assemblée nationale).



A cela va s'ajouter les dépenses relatives aux frais d'installation des députés de la quatrième législature et la dotation des véhicules de fonction aux membres du bureau de l'Assemblée nationale, membres des bureaux des commissions parlementaires et des groupes parlementaires.



Ces dernières années, dans un effort collectif de réduction du train de vie de l'Etat, les députés ont aussi serré la ceinture en concédant une réduction d'au moins 50% de leurs indemnités. Le salaire du député comprend l'indemnité mensuelle parlementaire, l'indemnité d'eau et d'électricité, l'indemnité de téléphone, et l'indemnité journalière de session.



Dès 2021, des économies au niveau de l'Assemblée nationale devraient toutefois se faire sentir sur le budget de l'Etat.