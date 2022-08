Tchad : 14 marketeurs ne se reconnaissent pas dans l’appel à la grève d’un marketeur

Le 18 août dernier, Mahamat Guidam Moussa a annoncé un préavis de grève qui a été adressé à l'Autorité de régulation du secteur aval du Tchad (ARSAT).



"Mahamat Guidam Moussa n'a pas été mandaté par nous, les marketeurs de gaz, pour proférer des menaces à l’endroit du gouvernement qui n’a ménagé aucun effort pour rendre le gaz accessible aux ménages en le subventionnant et en l’important afin de combler le gaz de la raffinerie", affirme Mahamat Issa Abakar.



"D’ailleurs, il n’est ni détenteur d’un centre d’enfutage, ni transporteur et ni distributeur. Nous continuerons d'enlever notamment le gaz de la raffinerie, le transporter et le distribuer. Ses propos n'engagent que lui », martèle Mahamat Issa Abakar, porte-parole de 14 marketeurs détenteurs des centres d'enfutages de gaz.



Alwihda Info a pu consulter les documents qui portent les signatures des principaux marketeurs. Il s'agit entre autres de Sopetrans, Sidigui International, Gaz Com, From Gaz, Petab, Métro Gaz et Accoura.