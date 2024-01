Tchad : 1,4 million de personnes seront privées de l’aide alimentaire et nutritionnelle d’urgence vitale d’ici février (PAM)

En raison des réductions de financement, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) sera contraint de priver 1,4 million de personnes de l’aide alimentaire et nutritionnelle d’urgence vitale d’ici février 2024 au Tchad, a alerté ce lundi 8 janvier 2023, le PAM.



Cette situation est très préoccupante car elle risque d'aggraver la crise humanitaire dans le pays. Le PAM a alerté fin décembre dernier sur les projections qui prévoient que 2,9 millions de personnes seront menacées d'insécurité alimentaire en 2024 au Tchad. Il est essentiel que la communauté internationale réagisse rapidement pour éviter cette catastrophe humanitaire imminente.



Les efforts doivent être redoublés pour garantir un soutien financier adéquat afin que le PAM puisse continuer à fournir une assistance vitale aux populations les plus vulnérables au Tchad et dans d'autres régions confrontées à des défis similaires.