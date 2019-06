Tchad : 14 nominations au ministère des Postes et NTIC

Le décret n° 839 du 14 juin 2019 porte nomination à des postes de responsabilité au ministère des Postes et des Nouvelles technologies de l'information et de la communication.



Inspection générale

Inspectrice générale : Mme. Halima Sadié Ali Moussa

Inspecteur technique : Goudja Adoum Tahir



Direction générale

Directeur générale : Mme. Elise Goldoum

Directeur général adjoint : Mahamat Saleh Brahim



Direction des activités postales

Directeur ; Abdoulsalam Saleh



Direction de la communication et de la coopération

Directeur : Gandala André



Direction des affaires juridiques, de la règlementation et du contentieux

Directeur : Dr. Moubarak Abakar



Direction des ressources humaines, financières et du matériel

Directeur : Abdoulhadi Idriss Ali



Direction général technique des communications électroniques et de la promotion de l'économie numérique

Directeur : Hamid Djiroua (poste vacant)



Direction des communications électroniques

Directeur : Ali Siddick Adam



Direction de la promotion de l'économie numérique

Directeur : Ahmat Moussa Abdoulaye



Direction générale technique des statistiques, des études, de la veille et de l'évaluation

Directeur technique : Konodji Guelengar Roland (poste vacant)



Direction des statistiques, de la veille technologique et de l'évaluation

Directeur : Djimadoum Nadjinan



Direction des études et de la planification

Directeur : Mahamat Nour Abdoulaye