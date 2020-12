Tchad : 14 projets financés au Bahr-Azoum pour prévenir les conflits et favoriser le dialogue

Le préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Nour Ali Saboune, a présidé ce samedi 12 décembre, le lancement officiel de 14 initiatives de dialogues locales au cours d'une cérémonie en présence des autorités administratives et chefs coutumiers de la province.



Pour faire face aux problèmes structurels et prévenir les conflits intercommunautaires dans le département de Bahr-Azoum, le programme de Développement Inclusif des Zones d'Accueil à l'Est du Tchad (DIZA-Est), appuie les initiatives locales de dialogues. C'est un projet mise en oeuvre par les organisations non gouvernementales ACRA et AJRPS.



Ce programme vise à contribuer au processus de consolidation de la paix à travers le développement d'un environnement de confiance et de tolérance entre les communautés vivant dans le département de Bahr-Azoum.



Selon l'administrateur du projet ACRA Est-Tchad, Amani Djumaine Alex, la province du Salamat évolue dans un contexte marqué par un climat de tension quasi permanent en raison de la faiblesse de mécanisme de prévention et de gestion de conflits à travers les comités communautaires de paix pour le renforcement des liens sociaux.



Le préfet du département de Bahr-Azoum, Mahamat Nour Ali Saboune, précise que ce projet s'inscrit dans le cadre d'initiatives des dialogues et constitue un cadre d'information et de sensibilisation des populations sur les mécanismes de résolution pacifique des conflits.



Mahamat Nour Ali Saboune a lancé un appel à tous les promoteurs d'initiatives à apporter leur précieux appuis et bonnes expériences pour la réussite du processus engagé.