Tchad : 14ème assemblée générale annuelle de l'organisation des services géologiques africains

Par le biais du ministère des Mines et de la Géologie, le Tchad abrite du 22 au 24 novembre 2022, la 14ème assemblée générale annuelle de l'Organisation des services géologiques africains (OSGA/OAGS), à l'hôtel de l'amitié de N'Djamena.



En 2009, la conférence de chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine avait adopté la Vision du Régime Minier de l'Afrique, dans un contexte de prix des matières premières élevés. Il était admis au départ que le continent dispose d'immenses ressources minières et que les pays les mieux nantis sur le plan du développement, étaient également ceux qui étaient riches en ressources naturelles.



Il se trouve que l'exploitation de ces ressources, pendant des décennies, n'a pas débouché sur un développement véritable du continent africain car elles sont rarement transformées localement en produits industriels, et sont exportées sans véritable valeur ajoutée locale. La vision devrait donc servir de cadre pour le développement et la transformation structurelle du continent, basée sur les ressources minières.



Elle vise à passer d'une politique minière d'extraction des minéraux et de partage des recettes, à une politique basée sur une exploitation équitable et optimale des ressources minières en vue d'une croissance durable et d'un développement socio-économique effectif.



Lançant la cérémonie des assises, le ministre des Mines et de la Géologie, Abdelkerim Mahamat Abdelkerim, indique que les assises permettront de présenter la géologie du Tchad par d’éminents intervenants de toutes catégories. Il faut rappeler que ces assises dureront trois jours.