Tchad : 18 partis politiques veulent boycotter la rencontre avec le premier ministre

Selon ces partis, "cette convocation intervient dans un contexte de gestion exclusive du pouvoir depuis plus de quatre mois".



Les 18 partis politiques estiment que la convocation est inappropriée et inopportune, et appellent les partis politiques sérieux à boycotter cette rencontre d'échange. Ils ont cependant confirmé la réunion prévue pour mercredi pour les préparatifs de la désignation du Chef de file de l'opposition.



Le communiqué conjoint a été signé par Max Kemkoye, le point focal de l'opposition, et a été publié le 14 février 2023.