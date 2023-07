Tchad : 1887 hectares des terres cultivables octroyées aux femmes et aux jeunes du Moyen-Chari

La représentante de la coordination des femmes du Moyen-Chari, Mbaiamdene Géraldine a indiqué que l’accès à la terre aux femmes demeure mitigé, car cette ferme volonté du gouvernement et ses partenaires techniques et financiers est un ouf de soulagement surtout en cette saison pluvieuse.



« C’est un nouveau départ pour les femmes et les jeunes de la province du Moyen-Chari. Nous exprimons notre gratitude au gouvernement et à ses partenaires techniques et financiers d’avoir pensé à nous. »



Pour sa part, la directrice de la campagne « Femmes et Jeunes, pour un Tchad sans faim », Mme Neloum Mbaigoto a tenu à rappeler que la campagne de plaidoyer dénommé, « Femmes et Jeunes pour un Tchad sans faim », fait suite à celle menée en 2017, qui avait pour but de permettre aux femmes et jeunes ruraux d’exercer durablement leurs droits aux moyens d’existences.



Pour elle, cette première étape permettra aux autres province d’emboîter le pas. Ceci pour un développement socioéconomique du pays.



Le représentant pays de l’OXFAM, Dedeou Yahiya, a précisé que le but de cette initiative est de contribuer à la promotion du pouvoir économique des femmes et des jeunes, tout en renforçant la sécurité alimentaire des communautés tchadiennes, et de mobiliser et accompagner les autorités traditionnelles et provinciales dans la concrétisation de leurs engagements en faveur des femmes et des jeunes ruraux.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousmane Brahim Djouman a remercié le partenaire OXFAM et l’ambassade des Pays Bas au Tchad, qui ont bien voulu appuyer ce projet et les a rassurés que l’administration sera aux côtés des femmes et jeunes, afin que les objectifs fixés soient atteints.



Le secrétaire général de l’Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l’Urbanisme, représentant le ministre, Alena Yacoub, souligne que les plus hautes autorités du pays sont vraiment soucieuses dans ce domaine. C’est pourquoi les soutiens à tous les niveaux sont permis pour accompagner ces femme et jeunes, en vue de réaliser leur rêve pour un sursaut économique de toute la communauté.



Il a d’ores et déjà instruit les services techniques de l’Etat de son département ministériel dès ce 28 juillet 2023, à enclencher les procédures de sécurisation de ces terres cultivables octroyées au profits des femmes et jeunes de la province du Moyen-Chari. Il faut noter que cette campagne a été financée par l’ambassade des Pays Bas au Tchad, et mise en œuvre par l’ONG OXFAM.