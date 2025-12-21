Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : 200 jeunes leaders certifiés sous l'égide de la diplomatie britannique


Alwihda Info | Par - 21 Décembre 2025


Le projet #GENIUS a franchi une étape majeure ce vendredi 19 décembre 2025 à N'Djamena. Au terme d'une semaine de formation intensive, l'Ambassadrice de Grande-Bretagne, S.E. Helena Owen, a remis les attestations de fin de cycle à 200 jeunes tchadiens, marquant la réussite d'un partenariat innovant entre son ambassade et l'organisation JobBooster.


Tchad : 200 jeunes leaders certifiés sous l'égide de la diplomatie britannique


 

Former les architectes du Tchad de demain

 

Le projet Genius se distingue par son curriculum holistique. Les bénéficiaires ont exploré les enjeux du changement climatique, les dynamiques de genre, l'innovation technologique et les fondamentaux du leadership. Pour l'Ambassadrice, ces jeunes représentent « l’avenir du pays », et leur donner les clés de l'innovation est le meilleur investissement pour la stabilité et le progrès du Tchad.




Le sport, vecteur d'inclusion et d'unité


Pour clore cette semaine de réflexion en beauté, la cérémonie a laissé place au terrain de football. Des matchs masculins et féminins ont été organisés, illustrant concrètement l'un des piliers de la formation : l'égalité des genres. Ces rencontres sportives ont permis de célébrer la fraternité et de démontrer que le leadership se cultive aussi par l'esprit d'équipe et la persévérance sur le terrain.





Un partenariat solide pour l'emploi et l'autonomie

 

À travers JobBooster, le Royaume-Uni réaffirme son soutien à l'employabilité des jeunes. Le message posté par S.E. Helena Owen ce 20 décembre témoigne de la satisfaction de la partie britannique face à la qualité des projets présentés par les jeunes "Genius". Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de long terme visant à faire de la jeunesse tchadienne un moteur de croissance autonome et résilient.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 21/12/2025

Abéché : La parole au service du Leadership avec le concours « Les Orateurs »

Abéché : La parole au service du Leadership avec le concours « Les Orateurs »

​Tchad : un policier détaché à l’ANATS arrêté par les services de renseignements ​Tchad : un policier détaché à l’ANATS arrêté par les services de renseignements 20/12/2025

Populaires

​Tchad : un policier détaché à l’ANATS arrêté par les services de renseignements

20/12/2025

N'djamena : une chute de moto à grande vitesse fait deux blessés à Sabangali

20/12/2025

Cameroun - Drame à Akom 2 : Un cortège funèbre vire au carnage routier

21/12/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 18/12/2025 - Hassan Abderamane

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Pont de la Refondation : l’absence de ralentisseurs, un risque d’accident à l’approche des fêtes

Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides Une Afrique plus forte nécessite des politiques d'investissement plus solides 18/12/2025 - NJ Ayuk

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter