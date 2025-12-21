Tchad : 200 jeunes leaders certifiés sous l'égide de la diplomatie britannique

Le sport, vecteur d'inclusion et d'unité



Pour clore cette semaine de réflexion en beauté, la cérémonie a laissé place au terrain de football. Des matchs masculins et féminins ont été organisés, illustrant concrètement l'un des piliers de la formation : l'égalité des genres. Ces rencontres sportives ont permis de célébrer la fraternité et de démontrer que le leadership se cultive aussi par l'esprit d'équipe et la persévérance sur le terrain.











Un partenariat solide pour l'emploi et l'autonomie

À travers JobBooster, le Royaume-Uni réaffirme son soutien à l'employabilité des jeunes. Le message posté par S.E. Helena Owen ce 20 décembre témoigne de la satisfaction de la partie britannique face à la qualité des projets présentés par les jeunes "Genius". Cette initiative s'inscrit dans une stratégie de long terme visant à faire de la jeunesse tchadienne un moteur de croissance autonome et résilient.

