Tchad : 21 combattants de Boko Haram neutralisés au Lac, 3 militaires tués

N'Djamena (AFP) - Trois soldats tchadiens et une civile ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans une attaque attribuée au groupe jihadiste Boko Haram sur l'île tchadienne de Choua, dans le lac Tchad, selon l'armée.



"Les éléments de Boko Haram ont attaqué notre position à 02H00 du matin (01H00 GMT) sur l'île de Choua, tuant trois de nos militaires et une femme civile. Nous avons neutralisé 21 éléments de Boko Haram", a déclaré à l'AFP le général Taher Erda, chef d'état-major des armées tchadiennes.



"Nos forces sont en train de ratisser la zone à la recherches des éléments de Boko Haram qui ont réussi à fuir", a précisé le général.



Lundi, six soldats tchadiens ont été tués dans une embuscade sur l'île de Tetewa, toujours au lac Tchad. Une semaine auparavant, une kamikaze avait actionné sa ceinture d'explosifs dans un village de cette province, provoquant la mort de 9 civils.