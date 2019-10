Tchad : 21 individus arrêtés pour vols aggravés et recels à N’Djamena

La police nationale a présenté hier, mardi 22 octobre 2019, à la direction générale de la police nationale, 21 présumes malfaiteurs opérant dans la capitale N’Djamena ces deux dernières semaines.



Ces présumés malfrats sont constitués des individus appréhendés pour vols aggravés, association de malfaiteurs, vols et recels.



La police nationale appelle les propriétaires de véhicules à être vigilants. Elle alerte sur la multiplication de cas de vols de véhicules dans la ville de Ndjaména, ces dernier temps. Elle informe que sept véhicules de particuliers volés ont été retrouvés par la police.



Parmi les présumés malfrats figurent un bijoutier qui a escroqué presque un milliard de Franc CFA.



Le 1er substitut du procureur près le Tribunal de grande instance de N’Djamena, Nedeou Tebdeou Gérard, a appelé les victimes à collaborer étroitement avec la police judiciaire en mettant à la disposition des informations.



« Ma sœur et moi nous écoulons de l’or à Dubai. Nous avons remis 80 millions à ce monsieur pour nous trouver de l’or brut qui vient du Nord du pays. Depuis quelques temps, il a mystérieusement disparu dans la nature », nous confie une bijoutière.



L’interdiction des activités aurifères dans le Nord est à l’origine du malheur de Maouloud, détenteur d’une boutique au grand marché à mil où tout semble être florissant. Après avoir constaté la dégringolade de ses activités commerciales lorsqu’il a quitté la capitale tchadienne à destination d’Abéché, il a été interpellé par la Police nationale pour s’être rendu au nord du Tchad pour l’orpaillage.



Au moment où la police nationale a commencé à perquisitionner sa maison, elle est parvenue à tomber sur deux coffres-forts dont le contenu n’a pas été dévoilé.



La police nationale indique que les présumés malfrats et leurs butins seront mis à la disposition de la justice.