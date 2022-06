Tchad : 217 ex-combattants rebelles bénéficieront d'une formation militaire

La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major général des armées 1er adjoint, le général de division Ngin Guengar Mandjita. Il avait à son côté le directeur général des renseignements militaires, le général de division Taher Youssouf Boye, le commandant de la garde nomade et nationale du Tchad, le général Abakar Choua Allahi et le directeur général de la douane et des droits indirects, Ali Timan.



Le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël, a représenté le gouverneur à la cérémonie.



Le chef d'état-major général des armées 1er adjoint, le général de division Ngin Guengar Mandjita a précisé que ces combattants seront mis à la disposition du commandant de la garde nomade et nationale du Tchad pour suivre la formation militaire à Moussoro. Il a demandé au chef de mission Hissein Chaibo Arami de faire venir les autres combattants qui sont ailleurs.