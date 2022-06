Tchad : 22 milliards Fcfa pour améliorer l'accès à l'eau dans 5 provinces

Le projet vise à améliorer l'accès à l'eau potable par la mise en place d'unités de production hydraulique, d'adduction d'eau potable et des pompes à motricité humaine.



Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar Mahamat Saleh, a relevé que le Ouaddaï est l'une des provinces du Tchad où le taux d'accès à l'eau est le plus faible. Ce qui constitue un grand défi à relever malgré l'intervention de plusieurs projets et programmes dans ce secteur vital car les besoins sont énormes.



Le secrétaire d'État à l'Économie, par ailleurs coordonnateur national du programme du FED, Abdelrahim Younous Ali, a relevé que la mise en œuvre de cet important programme indispensable vise notamment la réduction du niveau de malnutrition chronique dans les zones d'intervention ciblées parmi lesquelles la province du Ouaddaï.



Le taux national d'accès à l'eau potable est encore de 63% pour une population estimée de nos jours à plus de 16 millions de personnes, selon le ministre Alio Abdoulaye Ibrahim. L'analyse de ce taux montre une disparité géographique. Ainsi, neuf provinces y compris le Ouaddaï sur les 23 provinces affichent un taux d'accès inférieur à 50%.



Le programme SAN prévoit un budget de 22 milliards de FCFA pour couvrir les provinces du Ouaddaï, Wadi Fira, Guera, Logone Occidental et Tandjilé. La réalisation des forages sera exécutée par la société Mogou Forages et Constructions.