Tchad : 23 fédérations sportives signent des conventions d’objectifs avec le ministère des sports

Chaque fédération sportive nationale a eu l’opportunité pour la première fois depuis l’indépendance du Tchad défendre son plan d’action annuel face au comité technique mis en place par le ministère pour évaluer les plans d’action 2022 des fédérations nationales sportives qui ont soumis leurs dossiers dans le délai requis.



Spécifique à chaque fédération nationale sportive, la convention signée permet de fixer les objectifs conjoints entre le ministère et la fédération concernée. La convention détermine la responsabilité et les engagements des chacune des deux parties pour l’année 2022. Elle fixe les modalités d’évaluation de la mise en œuvre en début décembre 2022. En fonction de l’évaluation, la convention détermine clairement les engagements et les responsabilités des chacune des deux parties pour l’exercice 2023.



Le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, a félicité les signataires. "J'ose croire que cette nouvelle dynamique propulsera le sport tchadien. Un secteur vital dont l'impact sur les filles et les fils de notre pays est immense. Je me réjouis également de l'octroi des subventions aux fédérations sportives et du paiement des primes aux sportifs d'élite et de haut niveau", a-t-il dit.