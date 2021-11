Tchad : 25 oryx de retour d'Abu Dhabi pour la réserve de Ouadi Rimé

Le directeur général du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Oualbadet Mogomna et le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, ont accueilli ce 8 novembre à l'aéroport d'Abéché des oryx en provenance d'Abu Dhabi pour le réserve de faune et flore de Ouadi Rimé.



Selon le directeur général du ministère de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, le rapatriement de ces oryx est en quelque sorte ce qu'on appelle le retour des réfugiés. Car ses oryx sont d'origine tchadienne et ont été transférés à Abu Dhabi dans le cadre de la coopération. Leur rapatriement ce jour est dû à la disparition de leur espèce au Tchad.



Le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a salué la présence de la délégation ministérielle conduite par le directeur général du ministère.