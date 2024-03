Tchad : 25 professionnels des médias outillés par l'EISA sur la prévention des conflits liés aux élections

L’Institut Électoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), en partenariat avec la HAMA, organise une session d'orientation des professionnels des médias, sur le rôle et les responsabilités des médias dans la prévention des conflits et violences, liés aux élections. Cet atelier de formation se déroule du 20 au 21 mars 2024, au siège de EISA à N'Djamena.



En effet, l’EISA est une organisation continentale à but non lucratif qui appuie le processus de transition au Tchad, à travers le projet d'Appui aux Acteurs Citoyens Tchadiens et aux Élections (ACTE), financé par l'Union européenne.



Dans le contexte préélectoral, marqué par une pléthore de candidats à l’élection présidentielle, la tension risque d'être au rendez-vous, exigeant une vigilance accrue des médias dans la couverture de la période de précampagne, et celle de campagne électorale.



Cette session d'orientation fournira ainsi aux professionnels des médias, les outils et l'appui technique nécessaires à l'effet d'œuvrer pour un processus électoral apaisé. Le directeur Pays de EISA-Tchad, Dr Pierre Kadi Sossou, a indiqué que les médias jouent un rôle essentiel dans la promotion du débat démocratique, en fournissant des informations objectives, et en facilitant le dialogue entre les différents acteurs politiques et la population.



Cependant, ceux-ci sont également confrontés à des défis majeurs tels que la désinformation, les discours de haine et les manipulations de l'opinion publique. Cet atelier permettra par ailleurs aux professionnels des médias de mieux s'équiper pour relever ces défis avec professionnalisme et intégrité, a-t-il confié.



Dans son discours d'ouverture, le représentant du président de la HAMA, Ngarmagué Jean Pierre, a affirmé que les médias, et autres formes d'expressions médiatisées, jouent un rôle crucial, notamment en période électorale où ils sont fortement sollicités par les candidats, les partis ou regroupements des partis politiques, comme canon de diffusion de messages à visée électoraliste.



Selon lui, cette session représente une opportunité pour rappeler aux médias et aux journalistes le rôle et la responsabilité sociale dans le traitement de l'information en période électorale et dans la conduite des émissions des débats neutres et équilibrés.