Tchad : 250 lauréats de l'institut "Sup’Management" reçoivent leurs parchemins

N'Djamena - Une cérémonie de graduation de la première édition de l’École supérieure de management de commerce et d’informatique, "Sup’Management", a eu lieu ce 2 octobre 2021 au Radisson Blu. L'événement a vu la présence de plusieurs invités de marque dont le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.



Au total 250 lauréats, toutes filières confondues, ont reçu leurs diplômes de fin d'étude (Brevet de technicien supérieur, licence et master).



Dans son allocution, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Lydie Beassemda, a félicité les nouveaux gradués. "Sachez que nous restons confiants que vous aborderez la vie professionnelle avec détermination et conviction en vos capacités personnelles et intellectuelles, à la hauteur du rêve et des sacrifices de votre école et de vos familles, des précieuses orientations de vos enseignants", a-t-elle affirmé.



Le président du conseil d'administration de Sup'Management, Mahamat Mbodou Mbodoumi, n'a pas manqué de féliciter les nouveaux diplômés. "Notre présence à cette importante cérémonie témoigne de notre grand intérêt et surtout de notre satisfaction de la contribution de Sup' Management pour résorber la demande de formation académique et professionnelle au Tchad", a affirmé Mahamat Mbodou Mbodoumi.