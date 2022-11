Tchad : 26 citernes nécessaires (500 millions Fcfa/jour) pour zéro délestage à N’Djamena

Le ministre des Hydrocarbures et de l’Énergie, Djerassem Le Bemadjiel, était au Palais de la démocratie le 16 novembre, pour défendre des projets de loi. A cette occasion, il a été interpellé par les conseillers nationaux sur les défis en matière d’énergie.



Ainsi, l’accord sur le projet Djarmaya Solar qui a été approuvé par les conseillers nationaux permettra à un partenaire privé de l’État d’installer une centrale solaire. La loi adoptée mercredi donne des garanties à l’entreprise que la production électrique sera rachetée par l’État.



Le projet permettra d’alléger la facture d’électricité surtout pour l’État. « Le kw/h que la SNE produit coûte entre 250 et 300 Fcfa. Même si vous prenez 350 Fcfa, il y a 182 Fcfa de différence », indique Djerassem Le Bemadjiel. L’introduction du solaire, surtout en journée dans le réseau de la SNE, permettra d’économiser 1,4 milliard de Fcfa par mois sur le gasoil. « Ça déjà, c’est quelque chose », indique le ministre.



Selon lui, « aujourd’hui, si on doit ravitailler toute la ville en électricité comme on le fait et sans délestages, il nous faudra 26 citernes de gasoil, soit 500 millions de Fcfa par jour. Vous voyez que ça devient pratiquement impossible. » Le ministre a ajouté que « le gasoil même deviendra un facteur limitant parce que la raffinerie ne produit que 34 citernes. Si on prend 26 citernes rien que pour l’alimentation de la ville, il nous restera que 8 citernes pour tout le Tchad. Or le besoin du pays en matière de carburant, surtout le gasoil, est de l’ordre de 30 à 32 citernes par jour. »



Ainsi, « l’orientation vers les énergies renouvelables, surtout le solaire, n’est pas une option, c’est un impératif », insiste le ministre Djerassem Le Bemadjiel.