Tchad : 26 nouveaux magistrats prêtent serment à l'Est

Ndaodingar Mathias a demandé aux nouveaux magistrats d'éviter la paresse, la médiocrité et surtout la compromission avec les justiciables ou les membres de la famille judiciaire.



Le procureur de la Cour d'appel a exhorté les récipiendaires à adopter un certain nombre de qualiés qui sont la compétence, la probité, l'humilité et l'abnégation.



Le président de la Cour d'appel d'Abéché, Adoum Ousmane a renvoyé les récipiendaires à l'exercice de leurs fonctions.