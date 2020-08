Tchad : 26 présumés malfrats dont 16 braqueurs entre les mains de la gendarmerie

N'Djamena - Le porte-parole de la Gendarmerie nationale, le colonel Abakar Abdramane Haggar, a donné des détails mardi sur l'arrestation de 26 présumés malfrats arrêtés au cours de différentes opérations.



Parmi d'importantes saisies présentées par la gendarmerie figure 40 armes, 15 en provenance de la Légion du Batha, cinq de Massakory, 16 récupérées lors des patrouilles à N'Djamena et quatre saisies par la Légion de N'Djamena à l'intérieur de la capitale, deux talkiewalkies, des poissons frelatés, neuf gros sacs dont cinq contenant du mil et des boissons frelatées à destination de Faya, huit sacs d'alcool, trois plaquettes de boissons, deux sacs de cannabis ainsi que sept bouteilles de Whisky.



"Au total, 26 présumés malfrats ont été présentés. Ils ont été arrêtés au cours de différentes opérations. Parmi eux figure 16 braqueurs et agresseurs. Ils opéraient en plaçant du bois pour bloquer des routes, stopper des véhicules et motos et les arnaquer", a indiqué le colonel Abakar Abdramane Haggar.



Un voleur de moto récidiviste a été arrêté. "Il a été pris plusieurs fois et il se retrouve encore entre nos mains", selon l'officier de gendarmerie.



Un voleur de bijoux en possession de six différentes cartes SIM est également entre les mains des forces de gendarmerie. "Il y a une plainte contre lui."