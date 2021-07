Tchad : 27 arrestations pour rébellion contre les forces de l'ordre suite à un conflit

27 personnes ont été appréhendées et gardées à vue dans le cadre d'une enquête suite à un conflit foncier entre deux villages, a annoncé vendredi le général Djontan Marcel Hoïnati, directeur général de la gendarmerie nationale.



Il leur est reproché un acte de rébellion contre les forces de l'ordre au cours d'une bagarre rangée qui est survenue le 7 juillet 2021 entre les villages Adjiri-Est et Adjiri-Ouest, dans la sous-préfecture de Linia, province du Chari-Baguirmi.



Le commandant de brigade de Linia a été blessé dans la bagarre rangée.



Le directeur de la gendarmerie félicite les autorités qui ont dôté ses forces en moyens nécessaires pour l'accomplissement de leurs missions. Il encourage tous les commandants des légions, groupements, directeurs de servies et hommes placés sous leurs ordres pour leur implication dans la sécurisation du pays.