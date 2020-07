Tchad : 28 jeunes interceptés au Sila, ils tentaient de se rendre clandestinement au nord

Le général Abdraman Ali Mahamat a rappelé à tous les parents de ces jeunes qu'ils doivent prendre leurs responsabilités pour empêcher ces voyages clandestins vers le nord du Tchad.



Selon le gouverneur, les jeunes doivent suivre les cours régulièrement, d'autant plus que la réouverture partielle permet à certaines classes de se préparer aux examens à venir.



"Vous, les forces de sécurité, ne laissez pas ces jeunes partir en voyage clandestins car ils sont importants pour nous et pour le pays", a dit le gouverneur.



"Gardez toujours votre élan pour la sécurité de la population de Sila et pour le Tchad", a-t-il conclu.