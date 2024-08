Tchad : 2e édition du Salon de l'excellence et de l'orientation des nouveaux bacheliers

L'Association Tchadienne pour l'Action et le Développement (ATCD) a lancé la deuxième édition du Salon de l'Excellence et de l'Orientation des Nouveaux Bacheliers du Tchad (SENOBAT). La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce samedi 17 août 2024 à N'Djamena, au Palais des Arts et de la Culture.



Ce salon vise à promouvoir l'excellence académique et à orienter les nouveaux bacheliers, avec pour objectif de sélectionner les 100 meilleurs afin de les récompenser. Placé sous le haut patronage du Président de la République, Chef de l'État, Mahamat Idriss Deby Itno, l'événement a une importance particulière cette année.



Dans son discours, le coordonnateur adjoint du SENOBAT, Mahamat Oumar Saleh, a souligné que cet événement représente une étape cruciale dans le parcours des nouveaux bacheliers. Il a précisé que le salon, qui se déroule sur deux jours, fournira aux participants les ressources et l'accompagnement nécessaires pour prendre des décisions éclairées, à travers des ateliers, des conférences, des rencontres avec des professionnels et des séances de conseil en orientation.



Le président de l'ATCD, Bakhit Abdoulaye Chaïbo, a rappelé dans son discours d'ouverture que l'orientation académique et professionnelle est une phase déterminante qui nécessite une réflexion approfondie. Il a souligné que ce salon offre une occasion unique de rencontrer des experts, des établissements d'enseignement supérieur, des entreprises et des organisations qui fourniront des conseils avisés pour aider les jeunes à faire des choix judicieux. Il a également exprimé sa profonde gratitude envers le comité d'organisation pour son dévouement à faire de cet événement un succès.