Tchad : 2ème édition du DCT Camp, une opportunité pour les jeunes basketteurs de s'épanouir !

Le DCT Camp rassemble de jeunes joueurs talentueux, des entraîneurs de haut niveau et des experts du basketball pour des séances d'entraînement intensives et des activités enrichissantes. Cette deuxième édition gagne en notoriété nationale grâce à son excellence et à sa contribution au développement des jeunes athlètes.



Le programme du DCT Camp est complet, combinant formation technique, entraînements pratiques, matchs, conférences et activités interactives. Les participants auront l'opportunité de côtoyer des entraîneurs renommés, d'apprendre de précieux conseils et de perfectionner leurs compétences.



Le président de la Fédération Tchadienne de Basketball, Gani Ngata Ngoulou, a rappelé l'engagement de la fédération à soutenir cette initiative et à continuer de promouvoir le basketball en tant que discipline phare du pays. Il souligne que cette communion autour du sport permettra d'obtenir des résultats prometteurs pour l'avenir.



La deuxième édition du DCT Camp aura lieu du 28 au 30 juillet 2023 au Lycée Sacré Cœur de N’Djaména, offrant ainsi aux jeunes basketteurs une occasion unique de se former et de progresser dans leur passion.