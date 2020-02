Tchad : 2ème tour de vaccination contre la poliomyélite à Koundjourou

Dr. Djimtoide Bemyena, représentant le délégué sanitaire, a précisé que la tenue de cette activité vaccinale n'est pas un fait du hasard mais plutôt à but préventif pour les enfants qui sont des cibles.



Le secrétaire général de la province du Batha, Saleh Haggar Tidjani, a souligné que face à cette situation, les plus hautes autorités du pays avec l'implication des partenaires ont recommandé une intensification des campagnes vaccinales en vue de bouter hors du Tchad cette maladie.



A la fin de la cérémonie, le secrétaire général de la province et sa délégation ont administré deux gouttes de polio à des enfants âgés de 0 à 5 ans.