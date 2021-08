Tchad : 3 enseignants-chercheurs nommés professeurs titulaires

بموجب المرسوم رقم 208 /ر م ع إ/روإ/و ت ع ب ع إ/2021 المؤرخ في 02 أغسطس 2021 تم تعيين الأساتذة الباحثين الآتية اسماؤهم، المسجلين ضمن قائمة الكفاءات المؤهلة لرتبة أستاذ كرسي (LAFPT) للمجلس الإفريقي والمغاشي التعليم العالي (CAMES)، في رتبة أستاذ كرسي في التخصصات واللجان الفنية المتخصصة التالية:

علوم طبيعية وزراعية :

عبد السلام تجاني

تخصص: .أحياء دقيقة وأمن غذائي



علوم اقتصادية وإدارية:

أفوكسوما جونا أتشينيمو

تخصص : علوم إدارية



صيدلة - طب فم واسنان - طب بيطري:

شوا أوشومي

تخصص: جراحة عامة

