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TCHAD

Tchad : 3 enseignants-chercheurs nommés professeurs titulaires


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Août 2021



Tchad : 3 enseignants-chercheurs nommés professeurs titulaires
Par décret n°208 du 2 août 2021, les enseignants-chercheurs dont les noms suivent, inscrits sur la liste d'Aptitude aux Fonctions de Professeur Titulaire (LAFPT) du Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur (CAMES), sont nommés Professeur Titulaire dans les spécialités et les Comités Techniques Spécialisés (CTS) suivants :

CTS : Sciences Naturelles-Agronomie
ABDELSALAM TIDJANI.
Spécialité: Microbiologie et Sécurité Alimentaire.

CTS : Sciences Économiques et Gestion
AVOCKSOUMA DJONA ATCHENEMOU
Spécialité: Sciences de Gestion.

CTS : Pharmacie-Odontostomatologie-Medecine Vétérinaire
CHOUA OUCHEMI
Spécialité: Chirurgie Générale.
 

بموجب المرسوم رقم 208 /ر م ع إ/روإ/و ت ع ب ع إ/2021 المؤرخ في 02 أغسطس 2021 تم تعيين الأساتذة الباحثين الآتية اسماؤهم، المسجلين ضمن قائمة الكفاءات المؤهلة لرتبة أستاذ كرسي (LAFPT) للمجلس الإفريقي والمغاشي التعليم العالي (CAMES)، في رتبة أستاذ كرسي في التخصصات واللجان الفنية المتخصصة التالية:
علوم طبيعية وزراعية :
عبد السلام تجاني
تخصص: .أحياء دقيقة وأمن غذائي

علوم اقتصادية وإدارية:
أفوكسوما جونا أتشينيمو
تخصص : علوم إدارية

صيدلة - طب فم واسنان - طب بيطري:
شوا أوشومي
تخصص: جراحة عامة


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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