TCHAD Tchad : 3 lauréats sélectionnés pour le concours international "Génies en Herbes OHADA"

Alwihda Info | Par Mahamat Abdramane Ali Kitire - 3 Juillet 2021



Le Centre d'animation du droit OHADA au Tchad (CADOT) a présenté ce samedi les lauréats de la campagne de sélection nationale pour la participation du Tchad au 11ème concours international "Génies en Herbes OHADA".

Les trois candidats retenus sont : Nedeou Djikolem Fabrice, Mbaïhondoum Guelbé Alexis et Adam Tidjani Saboun. Le concours aura lieu à N'Djamena en septembre prochain.



Le coordonnateur du CADOT, Ndoloum Casimir, a déclaré que "la présentation au public de l'équipe qui représentera le Tchad à la phase internationale du concours Génies en herbes OHADA est une nouveauté. C'est un autre pas gagné dans la confiante marche qui a commencé depuis 2015 pour dénicher des talents et construire des compétences utiles pour notre univers professionnel, visiblement fragilisé par la précarité de notre système éducatif".



Il y a 6 ans, le Tchad prenait part pour la première fois au concours international Génies en herbes OHADA. "Et ce fût le premier pays d'Afrique centrale à bousculer les ouest-africains dans leur logique compétitive par le titre de vice-champion et le prix du meilleur plaideur en 2015", s'est félicité Ndoloum Casimir.



Le représentant du ministre de la Justice, chargé des droits humains, Haroune Fkaoussou, a expliqué que le concours s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du droit OHADA particulièrement en milieu universitaire et professionnel. Il s'articule autour d'épreuves de connaissances juridiques de type académique et d'une épreuve de plaidoirie simulant la procédure contentieuse devant la cour commune de justice et d'arbitrage.

Progressivement, le concours s'est internationalisé et compte aujourd'hui plus d'une dizaine de pays membres.



Le représentant de l'ambassadeur de France au Tchad, Olivier Lavergne, a remercié l'équipe tchadienne qui a organisé ce concours.



Le coordonnateur de la campagne de sélection nationale, Mbamrakula Nehemie Luther, a détaillé le processus de sélection qui a été lancé le 24 octobre 2020. La campagne s'est déclinée en trois phases : un test écrit de présélection, des épreuves orales pour les admis et l'ultime épreuve dite "la grande finale de plaidoirie".



90 candidats dont huit filles issus des différentes universités publiques et privées du Tchad ainsi que des universités camerounaises se sont manifestés pour composer les épreuves écrites de présélection. Ces épreuves ont été organisées à N'Djamena et à Yaoundé, au Cameroun. A l'issu de la phase écrite, 18 candidats dont quatre filles ont été déclarées admissibles à passer les épreuves orales. Après des délibérations effectuées séance tenante par le jury, six candidats ont été retenus pour la grande finale de plaidoirie. La grande finale de plaidoirie a été l'étape clé pour la sélection des lauréats qui représenteront le Tchad à la phase internationale du concours.



La cérémonie a pris fin avec la remise d'attestations aux différents candidats et aux partenaires, mais aussi aux membres du jury pour l'organisation dudit concours.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le tradipraticien Mokembaye Joel se dit marginalisé et envisage son départ تشاد : نعيأ ليم سلطان دار سيلا ودع الحياة Tchad : le sultan du Dar Sila est décédé Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)