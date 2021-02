Tchad : 3 mois de prison avec sursis pour Ibedou et 11 manifestants, relaxe pour Fatimé

12 manifestants dont le défenseur des droits de l'Homme Mahamat Nour Ibedou ont été condamnés vendredi à trois mois de prison avec sursis pour attroupement non armé, par le Tribunal de grande instance de N'Djamena.



Le juge a considéré que l'infraction est non constituée pour deux autres manifestants dont Fatimé Soumaïla, la trésorière des Transformateurs, et le jeune étudiant Mbaÿam Timoté.



Le procureur de la République avait requis six mois de prison avec sursis.



Détails à suivre.