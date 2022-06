Tchad : 3 personnes meurent foudroyées en une semaine au Mayo Kebbi Ouest

Au petit matin de ce dimanche, une fille, élève en classe de terminale A4 au Lycée de Ribao est décédée après avoir été foudroyée pendant la pluie qui s'est abattue sur le village. Le corps sans vie de la jeune fille âgée d'une vingtaine d'années a été retrouvé dans la chambre vers 5 heures du matin.



Vendredi dernier, un père de famille le nommé Vaïdang Vaï-ougou et son fils de 10 ans ont été calcinés après qu'un coup de tonnerre s'est abattu sur leur case en plein sommeil vers 1 heure du matin au village Zehaïng dans la sous-préfecture de Lamé. Ce dernier laisse derrière lui une veuve et trois orphelins.



Ces drames se déroulent tard la nuit et au moment toute la population est en plein sommeil. Malgré les secours, tout les efforts déployés sont vains.



Les dégâts des tonnerres qui font des morts sont souvent enregistrés au début de la saison des pluies et même parfois à la fin des précipitations. Les victimes seraient souvent des personnes qui ont prêté serment de manière traditionnelle ou qui auraient été envoûtées à la suite d'une mésentente ou encore qui ont reçu des malédictions, selon la croyance populaire.