Tchad : 30 jeunes à former en plomberie et électricité bâtiment à Laï

L'Office National pour la Promotion de l'Emploi a lancé ce 21 aout 2023 en présence de la gouverneure de Tandjilé, Ildjima Abdraman, une formation destinée à 30 jeunes de la province de Tandjilé dans les domaines de la plomberie sanitaire et de l'électricité du bâtiment dans la localité de Laï.



Cette initiative de formation a pour but d'exploiter les opportunités de la formation professionnelle pour renforcer les compétences et l'employabilité des jeunes de Tandjilé. Gnora Martin, le chef du bureau ONAPE de Tandjilé, a expliqué que ce projet vise à fournir aux jeunes les compétences nécessaires pour devenir opérationnels dans le domaine, sans avoir besoin de solliciter un crédit pour démarrer leur propre micro-entreprise après la formation. Il a souligné l'engagement de l'institution à faciliter l'insertion professionnelle de ces jeunes tout en développant des stratégies efficaces, d'où la mise en place de cette série d'activités dans la province de Tandjilé.



Lors de l'ouverture officielle, la gouverneure de la province de Tandjilé, Ildjima Abdaman, a exprimé ses félicitations et sa gratitude envers l'ONAPE pour ses efforts considérables en faveur de la promotion de l'emploi et de la lutte contre le chômage des jeunes. Elle a salué l'engagement des responsables de l'ONAPE dans cette noble initiative. Cette formation intensive en plomberie sanitaire et électricité du bâtiment, destinée aux jeunes de Tandjilé, s'étalera sur une durée de 45 jours.