TCHAD

Tchad : 30 jours pour déposer un avant-projet de Constitution

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 31 Janvier 2023

Le 30 janvier 2023, le Premier Ministre de Transition et Président du Haut Comité de Suivi des Résolutions et Recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain (DNIS), Saleh KEBZABO, a procédé à l'installation officielle des 22 membres de la Commission ad hoc chargée de la rédaction de l'avant-projet de Constitution.