Tchad : 30ème anniversaire de la Conférence Nationale Souveraine

Il y a 30 ans, le 15 janvier 1993, s'ouvrait au palais du 15 janvier, la Conférence Nationale Souveraine (CNS). Cet événement historique a été un moment clé dans l'histoire du Tchad et a posé les jalons de la réconciliation entre tous les Tchadiens.



A l'occasion du 30ème anniversaire de cet événement, le président de transition du Tchad, Mahamat Idriss Deby, a tenu à rendre un hommage mérité à nos aînés qui ont organisé cette conférence. Il a également rappelé l'importance de continuer à cultiver les acquis de la CNS à travers la mise en œuvre des résolutions et recommandations du Dialogue National Inclusif et Souverain.



La date du 15 janvier doit rappeler à tous l'importance de la préservation des acquis de paix, d'unité, de dialogue et de réconciliation pour le Tchad. Il est essentiel de continuer à travailler ensemble pour construire un avenir pacifique et prospère pour notre pays.



Le 30ème anniversaire de la Conférence Nationale Souveraine est un moment pour se rappeler l'importance de la réconciliation et de la coopération pour le bien-être du Tchad.