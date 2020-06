Tchad : 34 personnes guéries grâce au Covid-Organics, "sans effets négatifs"

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a déclaré jeudi à l'Assemblée nationale que le remède malgache Tambavy Covid-Organics (CVO) a été administré à des patients atteints de coronavirus, sans effets négatifs.



"Le Covid-Organics, nous avons donné à certaines personnes qui ne peuvent pas supporter la chloroquine. Ça a donné des résultats, sans effets négatifs. Tous ceux qui ont plus de 60 ans, on leur propose. (...) À certains on leur a proposé, si vous ne pouvez pas supporter la chloroquine, on peut vous donner seulement le Covid-Organics", a indiqué le ministre.



"34 personnes ont été soignées à 100%"



"Les cliniciens nous ont confirmé qu'il y a 34 personnes qui ont été soignées à 100% avec les antibiotiques et le Covid-Organics. Mais jusqu'à là, nous ne pouvons pas tirer une conclusion exacte parce que c'est très tôt pour que les cliniciens disent un mot. Mais néanmoins il n'y a pas d'effets secondaires, ça soigne parce qu'on a testé, on a trouvé négatif. Mais les autres aspects restent encore à voir", a précisé Pr. Mahamoud Youssouf Khayal.



Selon lui, "le conseil scientifique est en train de réfléchir et de voir comment faire pour que ce Covid-Organics soit conseillé. Parce que pour le moment, c'es encore très tôt."



"Moi-même j'ai utilisé le préventif"



"Moi-même j'ai utilisé le préventif qui m'a été donné. Je pense que ça passe facilement. Et puis on attend voir", a dit le ministre de la Santé publique.



"Mais le curatif a été reconnu par nos amis cliniciens, ça soigne. il y a, à peu près 34 qui ont utilisé sans autre chose. Et puis, il y a certains comme renforcement", a-t-il souligné.



Le ministre a également évoqué une demande de commande formulée par les cliniciens.



Depuis le 19 mars 2020, le pays a enregistré 820 cas de Covid-19 dont 214 femmes, 590 guéris et 66 décès.