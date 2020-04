Tchad : 37 magistrats prêtent serment à Moundou

"La fonction de juger est par nature sacrée, vous avez le privilège d'assurer cette noble fonction. Mais sachez que le parcours est plein d'obstacles. Vous avez devant vous toutes les difficultés émanant des justiciables eux-mêmes, des autorités civiles, politiques, militaires, et même de vos propres collaborateurs et collègues magistrats", a souligné Migyana Mokomra.



Ils ont été appelés à être guidés par la loi et la conviction. "Vos heures supplémentaires ne seront jamais prises en compte, mais vous bénéficiez des indemnités de rendement. Qui dit rendement dit travail", a ajouté le procureur général de la Cour d'appel de Moundou, insistant sur la probité morale absolue pour satisfaire les exigences des justiciables.