Tchad : 3,75 milliards Fcfa pour la construction du futur sultanat du Ouaddaï

La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la province du Ouaddaï Ahmat Dari Basine, du sultan du Ouaddaï, Cherif Abdelhadi Mahdi, du maire de la ville d'Abéché, du préfet du département de Ouara et de plusieurs autres responsables des services déconcentrés de l'État.



C'est le sultan Abasside du Dar Ouaddaï et le gouverneur qui ont posé conjointement la première pierre de construction de ce Palais.



Le coût global de ce joyaux s'élève à 3,75 milliards Fcfa. Le bâtiment sera bâti sur une superficie de 7.244 m². La durée de construction est de 24 mois.



Le Palais sera composé d'un bâtiment central et de quatre autres collatéraux, chacun comprenant des ailes à deux étages. Ils seront réservés spécialement pour les administrateurs.



Ce n'est pas tout : au centre de ce bâtiment se trouve la résidence du sultan. S'ajoute à cela une salle pour la réunion des chefs traditionnels des différents cantons.



Le bâtiment central est composé de cinq étages où se trouvent le bureau du sultanat et son cabinet, en plus de la grande salle de conférence, une grande bibliothèque, un musée, un jardin, un parking automobile et des hangars à l'entrée. Il y a également le logement des gardiens, un restaurant spécialement pour le personnel et les visiteurs, sans oublier les monuments traditionnels qui seront installés un peu partout.



La cérémonie s'est déroulée sous haute sécurité.