Tchad : 40 motopompes offertes aux populations du Borkou pour booster leurs activités

Le préfet du département de Borkou, Rondouba Ngobnan Nathan a présidé ce 14 mai à Faya Largeau, chef-lieu de la province du Borkou, une cérémonie de remise officielle des 40 motopompes offertes par l'OIM à travers son projet "consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogues entre les communautés et les autorités locales dans le Nord du Tchad" (Ngalaha).



Le patron du département de Borkou, Rondouba Ngobnan Nathan a salué l'effort considérable consenti par l'OIM au profit des hommes, femmes et jeunes de la place afin qu'ils puissent booster leurs activités respectives.



En outre, le préfet a exhorté les bénéficiaires à faire preuve d'engagement, de lucidité et d'activisme à toute action allant dans le sens de la consolidation de la paix et la stabilité dans le département du Borkou en particulier et dans la province en général.



Les bénéficiaires ont de leur côté tenu à remercier le comité provincial qui a entrepris des démarches afin que le projet puisse être validé. Leurs remerciements vont également à l'endroit du projet pour la "consolidation de la paix par la résolution des conflits et le dialogue entre les communautés et les autorités locales dans le Nord du Tchad".



Ils promettent d'œuvrer davantage dans le bon sens pour que les objectifs assignés par le projet puisse être concretisés.