Tchad : 40 motos offertes à la délégation sanitaire du Batha

Le gouverneur de la province du Batha a présidé samedi la cérémonie de réception de moyens roulants offerts à la délégation sanitaire du Batha par le Programme d'appui aux districts sanitaires (PDS) au Tchad.



Dans le souci de renforcer l'offre de soin aussi bien pour l'atteinte des populations éloignées que pour faciliter les échanger entre structures sanitaires éloignées et les équipes cadres des districts ou des délégations sanitaires provinciales, le Programme d'appui aux districts sanitaires a mis à la disposition de la délégation sanitaire des moyens roulants à savoir des motos. Il s'agit de 13 motos cross de type DT 125 et des 27 motos Honda CGL 125.



Pour l'assistant technique du PADS, Dr. Tehnyaret Armel, la coopération Suisse est l'un des principaux partenaires au développement du gouvernement tchadien. Elle apporte son assistance technique, matérielle et financière dans beaucoup de domaine dont celui de la santé, et met en priorité l'accès de la population à des soins de qualité.



Dr. Tehnyaret Armel de poursuivre que ces motos sont remises par le PADS au ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale à travers la délégation sanitaire du Batha.



En réceptionnant ces motos, le gouverneur Benaindo Tatola a précisé que le Gouvernement du Tchad et ses partenaires luttent pour la promotion de la santé humaine. Il a rappelé aux bénéficiaires d'utiliser ces engins à bon escient pour le bien-être de la population du Batha.