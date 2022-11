Tchad : 400 ménages sinistrés de Sarh reçoivent des vivres

Le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bézo a procédé ce 23 novembre 2022, à la remise des dons à 400 ménages sinistrés les plus touchés de la ville de Sarh et ses environs, par les eaux des pluies. Ce don est composé de 400 sacs de céréales de 25 kg, 400 couvertures, 400 moustiquaires, 400bnattes d’une place et de 20 cartons de boule de savon.



Le président de l’association Nour-al-chabab, Ibrahim Goni, a souligné que c’est grâce aux démarches entreprises par le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bézo, auprès d’un bienfaiteur nommé Abouturki, que ces dons sont arrivés à Sarh. Il a vivement remercié le chef traditionnel de Sarh urbain et le bienfaiteur Abouturki, pour ce geste louable.



Le chef traditionnel de Sarh urbain, Mahamat Moussa Bézo a rappelé que depuis la saison des pluies jusqu’à nos jours, plusieurs personnes ont été frappées par des inondations, et des nombreuses maisons sont écroulées. Ne pouvons rester indifférent face à cela, il s’est engagé à mener des démarches auprès des personnes de bonne volonté, afin de venir en aide à ces populations sinistrées.



Il a aussi remercié le donateur, Abouturki et demandé à l’association Nour-al-chabab, d’assurer une distribution équitable aux profits des bénéficiaires. Mahamat Moussa Bézo exhorte les personnes de bonne volonté, à suivre ce bel exemple qui est celui d’apporter de l’aide aux personnes nécessiteuses. Présent à cette cérémonie, le 1er adjoint maire de la ville de Sarh, Olila Ramadane Nargaye, a remercié le chef traditionnel de Sarh urbain pour ces démarches. Car pour lui, ce geste est très louable. Il demande aux bénéficiaires d’en faire bon usage.



Ce don destiné à 400 ménages concerne 07 quartiers riverains, situés tout le long du fleuve Chari et le Barh-Kôh, à savoir, Kamati, Kissimi, le quartier Maroc, Maïngara Mère, Maïngara Résidentiel, Kemkian et le quartier Maïlao.