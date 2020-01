Tchad : 41 pirogues remises au ministère de la Santé

Les fondations "Bill et Melinda Gates" et "Dangoté" ont remis samedi dernier, à Guitté, dans la province du Hadjer Lamis, 41 pirogues au ministère de la Santé publique, pour relever les défis en matière de vaccination dans le bassin du Lac Tchad.



La cérémonie de remise a eu lieu en présence du directeur de cabinet du ministre de la Santé publique, Dr. Mahamat Pierre, et d'un représentant de la Fondation Bill et Melinda Gates.



En mai 2017, le Gouvernement tchadien a signé avec les fondations Bill et Melinda Gates et Aliko Dangote une convention de financement dans le cadre du renforcement et de l'amélioration de la vaccination de routine dans les provinces du Lac Tchad.



Elle traduit le debut de l'execution du protocole d'entente signé par les deux parties.



Selon les résultats de la dernière enquête de couverture vaccinale 2017, seulement 22% des enfants de 12 à 23 mois au Tchad sont complètement vaccinés. Ce taux était de 25% en 2014-2015, soit 1/4 des enfants.



"Le pays est confronté à une forte morbidité et mortalité infantile et à des épidémies récurrentes des maladies évitables par la vaccination qui handicapent les services de santé et accaparent d'avantage les resources humaines, financières et matérielles déjà limités", a indiqué le délégué sanitaire de la province de Hadjer Lamis, Dr. Ongram Koulata II.



Selon lui, les provinces du Bassin du Lac Tchad à savoir le Kanem, le Lac et le Hadjer Lamis sont particulièrement concernées par cette situation à cause de l'insécurité grandissante et surtout de l'accessibilité difficile dans les zones insulaires.