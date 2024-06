Tchad : 46 des 503 bœufs emportés au village Toumbao retrouvés

Une attaque meurtrière a été perpétrée le 12 juin dernier, au village Toumbao, dans le canton Bidanga.



A la suite de cela, 46 des 503 bœufs ont été retrouvés dans la journée du mardi 18 juin à Béssao. Informé de la situation, le gouverneur du Lor, Toké Dady, s’y est rendu le 19 juin 2024, avec pour objectif principal de procéder à la restitution des bœufs aux propriétaires légitimes.



Avant la restitution, il a exprimé sa reconnaissance aux forces de défense et de sécurité, pour le travail abattu, ainsi qu’à l’enfant qui a donné l’alerte devant permettre de retrouver les 46 bœufs. Âgé de moins de 10 ans, le nommé Finty-Ville-Ya, du village Toumbao a pris la fuite après avoir perdu son père dans cet évènement tragique du 12 juin dernier.



L’enfant a reconnu les bœufs de son village en pleine brousse, non loin de Béssao, en train d’être conduits vers le Cameroun. Le gouverneur a ensuite présenté le receleur et ses complices à la population. Ces derniers seront confiés à la justice, pour que le droit soit dit, affirme le 1er magistrat de la province, Toké Dady.



Enfin, le gouverneur a tenu une rencontre avec les responsables départementaux, sécuritaires et d’autres corporations de cette circonscription. Avant d’inviter les filles et fils de cette circonscription à la livraison des vraies informations, le gouverneur Toké Dady a tapé du poing sur la table, pour le fait qu’on lui a menti, en disant que ces assaillants étaient venus de la RCA.



Des enquêtes se poursuivent, conclut-il, pour appréhender les malfrats qui ont emporté les biens et endeuillé les familles au village Toumbao, dans le département des Monts de Lam, province du Logone Oriental.