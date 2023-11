Tchad : 50 femmes victimes de fistules obstétricales prises en charge à N'Djamena

Selon M. Youfedi Abdul-Azis Hassan, coordinateur-pays de l'ONG Dignité Internationale, cette action soutient les efforts du gouvernement tchadien dans le domaine de la santé. La campagne, menée par les techniciens du Ministère de la Santé, vise à réintégrer ces femmes dans la société. M. Hassan indique que ces femmes ont été négligées, marginalisées et abandonnées, et exprime son espoir que cette campagne leur redonnera espoir. Il ajoute que le centre a déjà réalisé des progrès significatifs, avec au moins 25 femmes opérées qui ont recouvré la santé. Parmi elles, 7 sont actuellement en attente d'opération, dont une dont l'intervention est programmée pour la semaine prochaine.



La directrice du Centre National de Traitement des Fistules Obstétricales, Dr Aché Haroun, a précisé dans son discours que depuis le 1er septembre, 25 patientes ont été opérées. Les interventions se répartissent comme suit : quatre pour des fistules vésico-vaginales, neuf transfections, quatre fistules de la zone trigonale, quatre fistules mixtes, deux fistules urétérales et une fistule recto-vaginale. Elle a également mentionné que la majorité de ces patientes proviennent des provinces du Lac, du Kanem et du Batha.