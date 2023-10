Tchad : 500 livres distribués aux établissements d’Abéché pour soutenir l’éducation

L'association Toumaï Abéché Info pour la paix et le développement, en collaboration avec Rindose Sociale, a organisé une cérémonie de don de livres ce lundi 9 octobre 2023 à Abéché.



Les établissements scolaires et universitaires bénéficiaires comprenaient notamment le lycée national franco-arabe d'Abéché, le lycée Hissein Mahamat Itno d'Abéché, le lycée féminin privé Ibni Kinana, ainsi que la bibliothèque de l'université Adam Barka d'Abéché et celle du foyer de jeunes.



La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du lycée national franco-arabe d'Abéché et a été présidée par le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, représentant le gouverneur, en présence de nombreux autres invités.



Le don consistait en 500 romans africains visant à améliorer le niveau des élèves. Le président de l'association Toumaï, Abakar Mahamat Kabouch, a exprimé sa gratitude envers Rindose Sociale pour sa réponse rapide à la demande de don formulée par Toumaï. Il a souligné que l'objectif de son organisation et de ses partenaires est de contribuer au développement de la province.



Abakar Mahamat Kabouch a ensuite précisé que la répartition des livres s'est faite comme suit : 100 livres pour le lycée franco-arabe, 100 pour le lycée Itno, 100 pour l'université Adam Barka, 50 pour le lycée féminin privé Ibni Kinana et 50 pour la bibliothèque du foyer de jeunes.



Le recteur de l'académie de l'Est, le Pr Daouda Mahamat, s'est dit très satisfait de ce geste symbolique offert par les membres de Toumaï et leur partenaire de l'éducation. Il a souligné l'importance de la lecture pour l'esprit et a encouragé les élèves à lire davantage pour acquérir une base solide pour leur autoformation. Il a également appelé les parents à encourager leurs enfants à aimer la lecture, tout en invitant d'autres organisations bienveillantes à suivre l'exemple de l'association Toumaï et de Rindose Sociale.



Officiant lors de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a exprimé ses sincères remerciements à l'association Toumaï Abéché Info pour la paix et le développement. Il a encouragé les élèves à poursuivre leur quête d'excellence et a appelé les responsables des établissements scolaires à assumer la responsabilité de la gestion du don. Il a assuré que les autorités locales les soutiendront dans cette initiative.