Tchad : 54 accidents recensés pendant le réveillon

Le Porte-parole de la police nationale, Paul Manga, a fait hier, mardi 1er janvier 2019, le bilan des accidents après le réveillon. Selon lui, 54 cas accidents ont été enregistrés à N'Djamena sur la voie publique dont deux mortels, 9 graves et 43 légers.



Un autre cas d'accident mortel a été enregistré à Koumra, dans le Mandoul.



Paul Manga estime que le bilan est en baisse comparativement aux années précédentes. L'an dernier à la même période, 65 accidents de circulation ont été dénombrés dont 2 mortels.



Le porte-parole de la police a félicité toutes les forces de défense et de sécurité, le personnel de santé ainsi que la Croix-Rouge du Tchad pour le travail de qualité qui a été abattu. Il a également remercié les citoyens pour avoir suivi le message de vigilance des autorités.



Pour sa part, le ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, Mahamat Abali Salah a félicité les forces de défense et de sécurité pour le travail abattu durant les périodes de fête.