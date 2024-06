Tchad : 566 candidats débutent les épreuves du baccalauréat à Goz-Beïda

C'est le secrétaire général de la province, Ali M'bodou Djibrine, qui a donné le coup d'envoi ce matin du 24 juin du baccalauréat de l'enseignement du second degré à Goz-Beïda, chef-lieu de la province du Sila, en présence de la déléguée provinciale de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, du président du centre et de quelques autorités locales.



Le secrétaire général invite les candidats au calme et à la sérénité pour mieux affronter les épreuves, tout en se débarrassant des idées de tricherie. Il exhorte également les surveillants à éviter toute sorte de perturbations.



Au total, 566 candidats de toutes séries confondues composent cet examen au centre unique de Goz-Beïda.