Tchad : 57 tonnes de céréales pour la population vulnérable du Mayo Lemié

Le préfet du département de Mayo Lemié, Djidda Hissein Grenky, a procédé mardi à Guelendeng à la répartition d'un don de céréales octroyé par le gouvernement tchadien aux personnes vulnérables et démunies de son département.



C'est à travers l'Office national de sécurité alimentaire (ONASA) que 1140 sacs de 50 kg de céréales confondus ont été répartis dans les trois sous-préfectures du département de Mayo Lemié et la commune de Guelendeng.



Dans son intervention, le préfet du département de Mayo Lemié, Djidda Hissein Grenky, a fait savoir que ce don du gouvernement vient à point nommé afin de soulager les plus pauvres et les plus vulnérables.



Il a exprimé le souhait que cela soit équitablement distribué dans la plus grande transparence, afin que cela aille droit aux bénéficiaires. Le n°1 du département de Mayo Lemié a remercié le Maréchal du Tchad pour ses multiples actions en faveur des populations en général et celles du département de Mayo Lemié en particulier.



Djidda Hissein Grenky a également rappelé à l'assistance le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement contre la Covid-19. "Malgré la baisse de la courbe, nous devons rester vigilants car la maladie peut nous surprendre à tout moment", a-t-il conclu.



L'on note à cette rencontre, la présence d'un élu de la localité, le député Boukar Baïladi.