Tchad : 6 forages d'eau à Gagal pour apaiser la souffrance de la population

Le secrétaire exécutif du MPS, Mbaiyekem Egeron, et le préfet du département de Gagal, Ahmat Djibrine Béchir, se sont relayés tour à tour pour saluer la générosité de cette dame politique.



Ils souhaitent qu'elle fasse jaillir la construction d'autres ouvrages et infrastructures telles que des écoles, des hôpitaux et des routes pour changer le visage de Gagal, au grand bonheur des populations locales.



La foule sortie nombreuse et en liesse a chaleureusement remercié la donatrice des forages.



Des danses au rythme du Mbaou-Ndaye de Gagal ont ponctué la cérémonie, accompagnées de quelques billets de banques aux fronts des danseurs pour couronner les manifestations de joies.