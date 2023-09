Tchad : 605 étudiants de la 10ᵉ promotion de l’Université EMI Koussi ont reçu leur parchemin

Pour l'année académique 2022-2023, l'université a accueilli 2823 étudiants, répartis comme suit : 1303 à la Faculté des Sciences et Techniques et 1520 à la Faculté des Sciences Humaines, Juridiques et Économiques. En licence 3, 331 étudiants étaient inscrits à la Faculté des Sciences et Techniques, et 437 à la Faculté des Sciences Humaines, Juridiques et Économiques, totalisant ainsi 768 étudiants. Parmi eux, 605 ont réussi leurs examens, soit 78,78 %, tandis que 163 redoubleront, soit 21,22 %.



Selon les statistiques du fondateur, parmi les 605 admis, 301 viennent de la Faculté des Sciences et Techniques et 304 de la Faculté des Sciences Humaines, Juridiques et Économiques.



​Dr. Allah-Ridy Koné a assuré que ces 605 nouveaux diplômés, qui ont bénéficié d'une année académique de formation de qualité et ont couronné leur parcours par des stages de perfectionnement dans diverses entreprises, hôpitaux, médias et autres institutions locales et étrangères, peuvent être fiers de leur réussite.



En remettant les parchemins aux lauréats, Dr. Allah-Ridy Koné les a encouragés à faire preuve de détermination dans leur vie active, car, à diplôme égal, ce sera la compétence et l'initiative qui feront la différence. La cérémonie a été présidée par le représentant du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation.