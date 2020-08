Tchad : 61% des candidats au baccalauréat vont composer en série littéraire

Les épreuves du baccalauréat approchent au Tchad. Cette année, l'effectif des candidats est de 87.500 dont 61% de la série A4, a indiqué mercredi le président de l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS), Pr. Bakari Abbo,



L'enrôlement biométrique des candidats au baccalauréat session 2020 a commencé le 9 mars 2020. Il a été suspendu dix jours plus tard, le 19 mars, face à la pandémie de coronavirus. Il a ensuite repris le 8 juin 2020 en province et s'est poursuivi sur l'ensemble du territoire.



Selon Pr. Bakari Abbo, "toutes les conditions pour parer au Covid-19 sont réunies afin que l'examen du 17 août 2020 soit organisé dans des bonnes conditions." Ces mesures sont entre autres l'alternance des jours des candidats par série et la multiplication des centres de correction à N'Djamena qui passent désormais de un à quatre.